Украинец пытался ввезти из Польши старинные монеты и банкноты – его задержали пограничники

Скриншот На украинско-польской границе, в пункте пропуска «Устилуг», пограничники Львовского отряда обнаружили партию старинных монет и банкнот.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В ходе осмотра автомобиля «Renault», за рулем которого ехал 57-летний житель Запорожья, пограничники нашли в багажном отделении 15 монет и 70 банкнот, среди которых были монеты и банкноты времен Царской России, СССР и другие. Все обнаруженные предметы находились в посылках, которые мужчина перевозил из Польши.

Коллекцию изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Напомним, что ранее на границе с Польшей пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины крупную партию старинных монет.