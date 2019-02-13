На Херсонщине СБУ задержала злоумышленника, который в резиновой грелке хотел перевезти 12 килограммов ртути

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Херсонской области контрабандное перемещение сильнодействующего ядовитого вещества с территории Украины в одну из соседних стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудниками СБУ было установлено, что местный житель пытался незаконно провезти через границу Украины 12 килограмм ртути. Он планировал заграницей продать «товар» за 12 тысяч долларов США.

«Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска «Кучурган» Южной таможни при попытке противоправного перемещения ртути, которую он спрятал в резиновой грелке», - говорится в сообщении.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, то ранее на окраине Николаева неизвестные устроили свалку из ртутных ламп.