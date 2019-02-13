В Кривом Роге начальницу исполнительной службы задержали на взятке ₴500 тысяч

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Национальная полиция вместе с сотрудниками прокуратуры 12 февраля задержала по подозрению в получении крупной взятки начальника Криворожского райотдела Государственной исполнительной службы. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Криворожской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции в области и Покровского отделения Криворожского отдела полиции разоблачили начальника Криворожского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области на получении взятки», - говорится в сообщении.

Было установлено, что чиновница вымогала и получала неправомерную выгоду в размере 500 тысяч гривен от гражданина, за решение вопроса о покупке комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

«12 февраля 2019 года во время получения указанных денежных средств злоумышленник был разоблачен правоохранительными органами и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения. 

На сайте Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области говорится, что криворожский райотдел возглавляет Татьяна Приходько.

Напомним, на Днепропетровщине СБУ задержала на взятке руководителя спецподразделения патрульной полиции.

Юлия Светлая

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