В колонии на Николаевщине провели обыски и изъяли у заключенных телефоны, ножи, брагу

В Ольшанской исправительной колонии № 53 12 февраля у заключенных обнаружили средства связи, колюще-режущие предметы, брагу, электроприборы и другие запрещенные вещи.

Об этом сообщается на странице колонии в Facebook.

«В ходе проведенного обыска было обнаружено и изъято запрещенные к использованию осужденными предметы, а именно: мобильные телефоны, мобильные аксессуары, брага, стеклянная тара и другие запрещенные предметы», – говорится в сообщении

По результатам обыска были составлены соответствующие акты и материалы. Спецсредства и физическая сила к осужденным не применялась.

Кроме того, во время обыска в подсобном помещении производственного цеха обнаружили осужденного К, который собственноручно из электродвигателя, ремней и круга с абразивным материалом собрал станок, с помощью которого пытался изготовить холодное оружие. В отношении заключенного начали уголовное производство.

Напомним, как экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне».

А до этого, в июне 2018 года, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.