Избрание меры пресечения главе Херсонского облсовета: Мангер заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ

В среду, 13 февраля, в Шевченковском суде Киева продолжили избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. 12 февраля суд перенес избрание меры пересечения, а прокуроры во время заседания утверждали, что остальные подозреваемые подтвердили вину Мангера.

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21:19 Ранее адвокаты Мангера поставили под сомнение тот факт, что Екатерина Гандзюк умерла от нападения на нее.

- Несколько месяцев Екатерина Гандзюк была жива, поэтому возникает вопрос, какова причина смерти Екатерины. Поэтому была назначена экспертиза, которая должна была ответить на вопрос, было ли предоставлено правильное лечение Екатерине, - сказал один из адвокатов, пишет «Инсайдер»

20:33 Как сообщает «Инсайдер», перерыв в заседании объявили до 20:30. Однако по состоянию на 20:33 заседание не возобновилось.

18:30 В Службе безопасности Украины ответили на заявление Мангера о якобы работу Екатерины Гандзюк в подчинении генерала СБУ Даниила Доценко.

"Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанная во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдной, беспочвенной и клеветнической", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

16:34 Мангер заявил, что, по его данным, Екатерина Гандзюк «работала в подчинении генерала СБУ Даниила Доценко», сообщает «РБК-Украина».

- Я считаю, что именно он заказал нападение на Екатерину Гандзюк. В личных разговорах со мной генерал Доценко не единожды заявлял о личной неприязни к партии «Батькивщина», - сказал Мангер, добавив, что в его адвокатов есть доказательства.

По его мнению, нападение на Гандзюк стало следствием противостоянии херсонской полиции и СБУ.

Мангер уточнил, что считает дело против него политически мотивированным и направленным против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

- Я переживаю за свою жизнь, живым я следствию не нужен. Мое физическое уничтожение позволит найти виновного в деле. Официально заявляю, что я не намерен заканчивать жизнь самоубийством и если со мной что-то случится, прошу считать это убийством, - отметил подозреваемый.

Даниил Доценко Справка: Даниил Доценко - начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (с 22 августа 2017 года), генерал-майор (с 23 августа 2018).

В 2014-2016 годах - начальник одного из управлений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Закрытым указом президента Порошенко в начале июня 2016 Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым возобновило свою работу, с дислокацией в г. Херсон.. Его возглавил полковник Доценко Даниил.

14 февраля 2017 Даниил Доценко переведен на должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области. 22 августа 2017 назначен начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

16:09 Прокурор зачитывает ходатайство об избрании меры пресечения. По словам Виктории Калиты, Мангер неоднократно встречался с подозреваемыми в убийстве Екатерины Гандзюк. Она добавляет, что собраны и другие доказательства преступления, сообщает «Insider».

- Доказательства доказывают наличие достаточных оснований полагать, что подозреваемый может скрываться, препятствовать уголовному производству. Материальное состояние подозреваемого позволяет ему скрываться за пределами страны, - сказала прокурор.

Также, по словам прокурора, Мангер может исказить доказательства в совершении преступления и оказывать давление на свидетелей. Прокурор просит выбрать для Владислава Мангера мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без возможности внесения залога.

15:56 Адвокаты просят привлечь полиграф и задать Мангеру вопрос: «заказывали вы убийство Екатерины Гандзюк?» Сам Мангер изъявил такое желание, и его защитники подали соответствующее ходатайство, сообщает «Insider».

Прокурор говорит, что порядок рассмотрения ходатайства о мере пресечения не предусматривает сбора доказательств по уголовному делу. Судья отказал в удовлетворении ходатайства о прохождении полиграфа.

Адвокатское объединение Барристерс готово заплатить 1 миллион гривен залога за Владислава Мангера. Об этом заявили его защитники.

15:12 Адвокаты Мангера просят доставить в суд подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Сергея Торбин. Именно Торбин, по словам прокурора, давал показания против Мангера, сообщает «Insider».

- В течении недели адвокату Торбин не дают доступа к своему подзащитному, - заявили адвокаты.

Они хотят «убедиться, жив Торбин», и законно его допрашивали.

Также адвокаты попросили приобщить к материалам дела решение Херсонского облсовета о моратории на вырубку лесов в области. Это, по словам защитников Мангера, опровергает слова обвинения о причастности Мангера к вырубке лесов.

Как известно, Екатерина Гандзюк занималась расследованиями о незаконной вырубке леса. Это и является одной из версий убийства Екатерины.

14:19 Шевченковский районный суд города Киева, где избирают меру пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, охраняют почти полторы сотни силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина. Так, 100 силовик из Национальной гвардии.

«25 из райотделов, 20 – «Беркута» (вероятно речь идет о «Полиции особого назначения», -ПН), и 100 – Нацгвардии», - говорится в сообщении.

13:59 Прокурор просит исследовать видео допроса подозреваемых в организации убийства Гандзюк, которые вчера просила сторона защиты, в закрытом заседании, сообщает "Insider".

- С целью обеспечения неразглашения тайны следствия, просим рассмотреть видео в закрытом заседании, - отметил прокурор.

Зато адвокаты отрицали и считают, что видео нужно исследовать в открытом заседании.

Сам же Владислав Мангер отметил, что не понимает, почему он попал в это дело.

- Последнюю неделю я живу в каком-то вакууме. При чем тут я к этому страшному преступлению? - сказал Мангер.

13:47 Владислав Мангер прибыл на заседание вместе с четырьмя адвокатами. Журналистов и активистов пустили в зал суда.

Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.