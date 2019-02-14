В Литве нашли рекордную для страны партию наркотиков – 1,5 тонны гашиша прятали в грузовике с минералкой

В Литве в ходе специальной и секретной операции задержали самую крупную в истории страны партию контрабандных наркотиков, которую везли в Россию.

Об этом сообщает «Delfi».

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что до этого рекорд составлял 800 кг наркотиков. Генеральный комиссар Литвы Линас Пярнавас сообщил, что задержали около 1,5 т гашиша (335 брикетов). Его везли из Марокко через Литву в Россию. По данным полиции, торговцы заплатили за «груз» 1,5 миллиона евро. Розничная цена этого «груза» в Литве на черном рынке – 20 миллионов евро. В России цена была бы еще больше.

Расследование проводили несколько месяцев. После задержания груза (он был спрятан в полу полуприцепа тягача Iveco с минеральной водой) началось задержание подозреваемых. Задержаны двое граждан Литвы и один гражданин Беларуси. Всем подозреваемым 40-50 лет, они взяты под стражу. Один из задержанных – глава одной из крупных литовских логистических компаний. На тягачах этой компании по Европе и перевозили наркотики.

Во время обысков обнаружили еще несколько полуприцепов с тайниками. Обнаружены также глушители сигналов мобильной связи. По словам Пярнаваса, операцию провело Литовское бюро криминальной полиции при сотрудничестве с прокурорами.

Напомним, что ранее в Латвии нашли две тонны кокаина – крупнейшую партию наркотиков в истории этой страны прятали среди дров и ящиков с бананами. Предполагается, что наркотики должны были доставить Скандинавию, либо в Россию.