Суд Нью-Йорка признал наркобарона «Эль Чапо» виновным в контрабанде кокаина

Суд американского Нью-Йорка признал мексиканского торговца наркотиками Хоакина Гусмана, известного под прозвищем «Эль Чапо», или «Коротышка», виновным.

Об этом сообщает «Сегодня».

И хотя приговор еще не был объявлен, предварительно речь идет о пожизненном заключении. В ходе судебных заседаний были выслушаны более полусотни свидетелей: соратники Гусмана, его любовница и даже жена 61-летнего мафиози – бывшая королева красоты Мексики. Теперь процесс почти завершился, и присяжные признали наркобарона виновным по всем пунктам.

- Присяжные признали, что Гусман возглавлял картель «Синалоа», один из крупнейших и самых опасных картелей в мире, и он ответственен за насилие, включая убийства, – заявил прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью.

Адвокаты «Коротышки» уже обещают обжаловать такое решение.

- Мы сражались, как в аду. Как дикари. Это Америка. И независимо от того, кто ответчик – ты должен сражаться до смерти, – утверждает его адвокат Джефри Лихтман.

По данным следователей «враг общества номер 1» – так Хоакина Гусмана окрестили правоохранители – за свою карьеру переправил из Мексики в США более 150 тонн кокаина. Кроме того, он четверть века скрывался от полиции и дважды сбегал из мексиканской тюрьмы. В последний раз – четыре года назад, когда сообщники вырыли для него подземный тоннель.

В конце концов, одного из самых разыскиваемых преступников США все же поймали в Мексике и передали американским властям. Агенты ФБР расшифровали 200 звонков наркобарона – эта спецоперация стала одной из самых масштабных за всю историю работы американских спецслужб. Голос мафиози удалось узнать в том числе и благодаря его тщеславию. «Коротышка» любил давать интервью телевизионщикам – и уже находясь в розыске, наркобарон общался с голливудским актером Шоном Пенном. На свободе он мечтал снять о себе фильм и даже провел переговоры с киностудиями.

Напомним, в 2012 году на территории Ильичевского порта обнаружили партию кокаина из Коста-Рики, упакованного в ананасы. Тогда нашли 38 килограммов тяжелого наркотика, стоимостью более 7,5 миллионов долларов США. В 2013 году главный фигурант дела «кокаиновых ананасов», гражданин Молдовы, вышел на свободу.