СБУ нашла в Одесской области незаконную фабрику, на которой изъяли 6,5 тонн янтаря

В Одесской области СБУ блокировала деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ровенской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Нелегальное производство организовал уроженец Восточной Азии, ныне – гражданин Украины. В специальном комплексе делец обустроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины.

На нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни человек. Готовый товар из «солнечного камня» переправляли контрабандой в одну из стран Азии. Во время обысков нашли почти 15 килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, «черную бухгалтерию» и большую сумму наличности. Со складских помещений изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Напомним, что ранее на Ровенщине у местного жителя изъяли янтаря почти на полтора миллиона гривен.