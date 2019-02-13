Угрожавший взорвать девятиэтажку николаевец заявил, что таким образом хотел покончить с собой

Задержанный в Николаеве 40-летний мужчина, который грозился взорвать девятиэтажку на улице Новобугской, таким образом намеревался покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник открыл газ на плите и в колонке, позвонил в полицию и заявил, что хочет взорвать дом.

«На место оперативно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Инспекторы этаж за этажом начали осматривать дом. На пятом этаже возле одной из дверей полицейские услышали стойкий запах газа. На требование открыть дверь мужчина, который находился в квартире, не реагировал. Патрульные немедленно начали эвакуацию жильцов обеих подъездов дома. На место также прибыли сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу газа».

«Пока часть патрульных занимались эвакуацией людей, другие вместе с сотрудниками следственно-оперативной группы уговорили мужчину открыть дверь, после чего задержали его. 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,90 промилле. На вопросы присутствующих, зачем он это сделал, задержанный ответил, что ему надоело жить», - отмечено в сообщении.

Благодаря быстрым и слаженным действиям служб экстренного вызова никто не пострадал, дальше делом будут заниматься следователи.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что действия николаевца квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

- У меня весь газ открыт, я сейчас взорву весь дом, - заявил злоумышленник, когда звонил в полицию. - Вы понимаете, что можете убить посторонних людей? – спросила у него оператор спецлинии 102. - Да. Я лично понимаю. Я не хочу жить и даю вам шанс найти…

В итоге задержанный сказал, что «напорол боков» и не осознавал, что может пострадать много людей.