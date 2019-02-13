У священнослужителя УПЦ МП в аэропорту «Борисполь» изъяли загранпаспорт – он заявил, что его лишили гражданства

Юрий Харон У епископа Макаровского УПЦ МП и наместника «Десятинного монастыря» в Киеве отца Гедеона (Юрий Харон) в международном аэропорту «Борисполь» изъяли загранпаспорт.

Об этом Юрий Харон сообщил на своей странице в Facebook.

– На паспортном контроле меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство аннулировано. Хотя 15 дней тому назад я вылетал, никаких проблем не было, никаких решений судов не было, решений Президента не было. Мотивируя тем, что паспорт якобы мой был потерян, но заявлений я не давал. Вот такое религиозное политическое давление и беспредел, который происходит на Украине, – заявил Юрий Харон.

При этом, по словам священнослужителя. Его готовят к депортации.

В протоколе изъятия паспорта указано, что он с 24 января числится на учете утерянных, украденных, признанных недействительными паспортных документов.

В то же время, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины заявил, что паспорт у Харона изъяли из-за наличия у него гражданства других стран.

«Сегодня около 18:00 в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрий. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшего общения оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом «русского мира». Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях», – сообщил Слободян.

Стоит отметить, что Харон возвращался в Украину из США, где выступил в Конгрессе с заявлением о давлении на УПЦ МП властями Украины. Он также передал Госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам официальное воззвание УПЦ, в котором Церковь просит рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих.

Как известно, ранее Юрий Харон подал в суд на Верховную Раду из-за Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В своем иске он просил суд признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».

Напомним, 9 декабря прошлого года на контрольном пропуске въезда/выезда «Новотроицкое» сотрудники СБУ сообщили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, что его электронный пропуск для пересечения линии разграничения аннулирован.