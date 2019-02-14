В Киеве на Крещатике украинские и немецкие болельщики устроили массовую драку

В среду, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов столичного «Динамо» и немецкого клуба «Айнтрахт».

Видео потасовки разместил на своей странице в Facebook Киев оперативный, передает NikSport.

Как пишут сайты ультрас, «победили» около 40 фанатов киевского клуба: им противостояло вдвое больше болельщиков из Германии.

Интересно, что «бело-голубые» и немцы сегодня друг с другом не играют: гости из Германии были в Киеве проездом - направлялись в Харьков на матч Лиги Европы УЕФА между донецким «Шахтером» и «Айнтрахт Франкфурт».

Издание «Информатор» уточняет, что несколько десятков немцев отдыхали в заведении «Портер Паб» на Крещатике. Около 22:30 туда подошли до 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба «Динамо». Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка.

Известно, что в драке принимали участие группировки ультрас «Динамо» под названиями «Capitals», FBF и «North Company». Ультрас «Айнтрахта» — «Brigade Nassau & Kо».

Со стороны ультрас «Динамо» было 42 участника конфликта, со стороны немецкого клуба — 70−80.

На видео видно, что столкновение происходило по принципу «стена на стену», при этом использовались исключительно кулаки и ноги участников, без применения «подручных средств», что позволяет надеяться на то, что тяжелых травм никто из участников побоища не получил.

Закончилась потасовка победой фанатов киевского клуба.

Напомним, в августе прошлого года в Киеве украинские ультрас перед матчем с «Динамо» напали на болельщиков «Аякса».