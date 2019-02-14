Охранников избили и связали: На Николаевщине неизвестные сожгли сельхозтехнику

В селе Константиновка Витовского района ночью 14 февраля неизвестные проникли на территорию сельскохозяйственного предприятия и подожгли технику.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 03:16 к месту вызова о поджоге по улице Мира в Константиновку направлены отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной охраны «Первомайское».

По прибытию огнем были охвачены тракторы «John Deere 8530», «Challеnger 865 C», «Horsch Pronto 12 NT».

К тушению привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

В ГУ Нацполиции области «Преступности.НЕТ» подтвердили поджог и сообщили, что продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

В то же со ссылкой на руководителя предприятия «Дионисий» Виталия «Новости-N» пишут, что несколько неизвестных изначально оглушили одного из охранников, который вышел на лай собак, ударом по голове.

Потом группа неизвестных в масках вошла в сторожку, где связала второго охранника и требовала от него ключи от складов с техникой. Когда они не получили требуемого, то подожгли три единицы техники на улице. Убедившись в успешном поджоге, неизвестные покинули территорию. По словам руководителя предприятия, сумма ущерба – около 600 тысяч долларов.

Через время в сознание пришел охранник, которого ударили по голове, и вызвал полицию, пожарных, а также освободил связанного коллегу.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали так называемую «банду Апти», которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. а 24 апреля 2018 года члены Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.