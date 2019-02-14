САП закрыла дело против беглого олигарха Гуты, которого Украине выдала Швейцария

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего руководителя агрохолдинга «Мрия» Николая Гуты, которого подозревали в мошенничестве.

Об этом в среду, 13 февраля, сообщило интернет-издание «Слово и дело» со ссылкой на ответ Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается в ответе, производство по делу Гуты было закрыто 29 декабря 2018 в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава уголовного преступления.

«Материалы этого дела с САП в Национальный антикоррупционного бюро Украины не поступало», - сообщили в НАБУ.

Напомним, Швейцария экстрадировала в Украину беглого олигарха Гуту, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов гривен. А Шевченковский суд отпустил Гуту на свободу, не назначив залог.

В января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился к Группе «Мрия» в 2002 году. Группой компаний «Мрия» владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний «Мрия» попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

5 ноября стало известно, что компания, которой владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, завершила сделку по покупке агрохолдинга «Мрия».

Ранее СМИ сообщали, что беглый украинский бизнесмен Николай Гута продает свою немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене. Двухэтажный особняк продается за 13 миллионов евро. Также сообщалось, что один из совладельцев торговой сети АТБ Виктор Карачун покупает немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене, принадлежащую Николаю Гуте.