На Киевщине задержали крупную группировку автоугонщиков – в ее составе оказались и жители Николаевщины

В Киевской области задержали организованную преступную группу из 12 человек, которая занималась угонами автомобилей в нескольких регионах страны.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Организатором преступной группы оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, который наладил схему завладения транспортными средствами по стране. Кроме организатора, в состав группы вошло шесть мужчин, которые непосредственно занимались угоном автомобилей, еще трое меняли идентификационные номера транспортных средств, а также две женщины, которые обеспечивали участников группы специальной техникой для открытия автомобилей и дубликатами номерных знаков.

В настоящее время, доказано, что на счету организованной группы 12 похищенных транспортных средств на территории столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятка автомобилей.

При проведении более 40 санкционированных обысков на территории семи областей, по адресам проживания преступников и в местах отстоя угнанных авто, выявлено и изъято специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя автомобиля, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, устройства для поиска «маячков », приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, автомобильные номерные знаки, разнообразные ключи от автомобилей различных марок, рации и другие средства связи.

По словам собеседника «Преступности.НЕТ» в Нацполиции, в состав этой ОПГ также входили жители Николаевской области.

Участники группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 289, статьи 290 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как возле Николаевского ОДК во время очередной кражи из автомобиля поймали «сканериста».