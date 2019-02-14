В Киеве в суде уже третий день избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета

В среду, 14 февраля, в Шевченковском суде Киева продолжили избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Отметим, что суд избирает меру пресечения уже третий день.

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12:50 В суде продолжают знакомиться с материалами, в частности протоколами допроса и объявленными подозрениями другим подозреваемым по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Также адвокат Ильченко говорит, что допрос подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк Сергея Торбин не мог быть записан сразу на диск. А потому, по его словам, прокуроры переписывали видео с карты на диск. Поэтому, утверждает защита, прокуроры могли редактировать видео.

12:01 Адвокат Мангера напоминает позицию своего подзащитного.

- Генерал Даниил Доценко, который руководил СБУ в Херсонской области, был непосредственным руководителем трагически погибшей Екатерины Гандзюк, которая была внештатным агентом СБУ с позывным «Биата». Когда по каким-то причинам между господином Доценко и госпожой Гандзюк начали портиться отношения, в том числе, через то, что госпожа Гандзюк начала использовать свой статус для решения собственных вопросов, господин Доценко решил использовать Екатерину Гандзюк в своей войне с правоохранительными органами Херсонской области, - заявил защитник Мангера, передает "Insider".

Адвокаты также заявляют, что за ними следят работники СБУ.

- Мне стало известно о возможных провокациях. Я замечаю лиц, перемещаемых за мной. Два человека одеты в темную одежду с характерными сумками, которые используют оперативные сумки дежурили возле места проживания адвокатов, - отметил Андрей Мурашкин.

Адвокат Глоба попросил перенести заседание на завтра, чтобы он мог обратиться в полицию

- Сегодня мимо нас проехал автомобиль и нам сообщили следующее: «Ребята, откажитесь от дела, вас прослушивают». Физически подтвердить не могу. Сегодня мне сообщили, что создано клоны мобильных телефонов адвокатов и их помощников. Такие действия недопустимы, - сказал Глоба.

Также адвокаты просят вынести решение о «прекращении представителями СБУ нарушения прав адвокатов».

Судья внес в журнал судебного заседания обращения адвокатов, однако решения не вынес.

Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.