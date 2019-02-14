В Ровно задержали главаря банды «Федора», которая «выбивала» деньги у местных предпринимателей с 2011 года

В Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, именно преступная группировка «Федора» с 2011 года занималась вымоганием денег посредством угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, поджогом имущества, в частности, частных предпринимателей с целью личного обогащения.

Также Аброськин рассказал, что пострадал от этой банды и гражданин Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории Украины.

- Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши «честные суды», потерял женщину ради которой приехал из Италии - она ​​умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду, - написал он.

Посредников и руководителя преступной группировки задержали при вымогательстве 100 тысяч долларов.

Он предлагает другим пострадавшим от преступных действий ОПГ «Федора» обращаться к Департамерту стратегических расследований Нацполиции: +380442990039 или +380986743871.

Напомним, в Одессе СБУ задержала банду иностранцев, выбивавшую несуществующие «долги» у местных жителей.