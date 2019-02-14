На админгранице с Крымом одессит пытался подкупить пограничника взяткой в размере 100 гривен, 5 долларов и 1000 рублей

На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» одессит с матерью пытались подкупить пограничника.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что к КПВВ «Каланчак» гражданин Украины, житель Одессы со своей мамой, гражданкой РФ, прибыли пешком, они направлялись с территории аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

Во время проверки документов пограничники установили, что гражданка РФ нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и незаконно попала в Крым.

- За беспрепятственный пропуск матери через админграницу с временно оккупированной территории Крыма одессит предложил пограничникам средства в размере 100 гривен, 5 долларов США и 1000 рублей РФ, - говорится в сообщении.

Военнослужащие от неправомерного вознаграждения отказались и сообщили сотрудников Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Напомним, что ранее Закарпатье задержали главу сельсовета, пытавшегося подкупить пограничников, чтобы переправить контрабанду.