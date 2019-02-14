На Полтавщине девушка убила отчима, который забрал у неё сигареты

Фото: Иллюстрация из интернета В Полтавской области девушка убила отчима за то, что он отнял у неё сигареты.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Так, отчим сделал замечание 15-летней девушке из-за курения и забрал у нее сигареты. Возмутившись таким поведением она схватила нож и нанесла им удар отчиму в область сердца. От причиненных травм 34-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Девушку задержали и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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