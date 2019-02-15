Николаевца, который из ревности зарезал мужчину, приговорили к 7 годам тюрьмы

Суд приговорил к семи годам лишения свободы николаевца, который из-за ревности к сожительнице зарезал мужчину.

Об этом сообщили в Ленинском районном суде Николаева.

Согласно приговору суда, 28 марта 2018 года обвиняемый находился по месту своего жительства в одном из домов по проспекта Мира, где на фоне ревности умышленно нанес потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки слева спереди, два удара ножом в область грудной клетки слева сзади, вызвав острую кровопотерю, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Обвиняемый свою вину признал и пояснил, что он приревновал свою сожительницу к потерпевшему, увидев их обоих на балконе – пострадавший обнимал женщину и то шептал ей на ухо. Они начали ссориться, пострадавший схватился за нож и начал им размахивать. Тогда и он побежал на кухню, взял нож, вернулся и ударил потерпевшего трижды: один раз в грудную клетку, а два раза, схватив его за руку, ударил в спину. В содеянном раскаивается.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, относящегося к особо тяжкому преступлению, обстоятельства дела, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие наказание - активное способствование раскрытию преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном, возмещение затрат на погребение потерпевшего, обстоятельства, отягчающее наказание - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд счел необходимым назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы в минимальной границе в виде лишения свободы на срок 7 лет. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Николаеве во время застолья женщина зарезала бывшего мужа, который пришел в гости на Крещение.