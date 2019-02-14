«Это только начало»: В Кривом Роге полиция задержала 18 человек за торговлю наркотиками

В Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало», - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.

Напомним, в Тернополе задержали жителя Николаевщины, который наладил наркоторговлю в 11 областях.