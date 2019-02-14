В Николаеве «проверяющие» из Киева затормозили растаможку «евроблях» – водители заявляют о вымогательстве взяток

В Николаевскую таможню прибыли откомандированные сотрудники Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС, которые начали затягивать процесс растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил таможенный брокер, который пожелал остаться неназванным.

В распоряжении редакции имеется приказ о командировке троих сотрудников вышеупомянутого Департамента на срок от трех до 15 дней в Николаев для «проведения контрольных мер». Инициатором такого решения был руководитель департамента по борьбе с контрабандой ГФС Украины Руслан Фирсов.

По словам собеседника, вместо стандартной проверки автомобиля, которая занимала около 10-15 минут, прибывшие таможенники проводят необоснованный углубленный досмотр, который затягивается от 3 до 5 часов на одну машину. В итоге, возникли большие задержки в процедуре, что повлекло за собой появление очередей.

Между водителями и сотрудниками таможни возникают перепалки. Начальник таможенного поста «Константиновка» Александр Еременко подтвердил, что его прибывшие коллеги имеют право на углубленный досмотр автомобилей, но объясняет задержки оформления таможенной документации проведением проверок юридических лиц.

В то же время отдельные водители заявили, что у них представители Центрального аппарата ГФС уже потребовали деньги за ускорение процедуры растаможивания автомобиля. Стоит отметить, что киевские таможенники приехали накануне окончания действия льготного периода. Как известно, еще восемь дней растаможить автомобиль можно будет за 50% от полной стоимости процедуры.

Напомним, что ранее в ГФС ответили на часто задаваемые вопросы о растаможке «евроблях».