Два николаевских водителя во время перерегистрации узнали, что их машины были с «перебитыми» номерами кузова

В Николаеве два владельца автомобилей во время перерегистрации узнали, что купили машины с «перебитыми» номерами кузова.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

В сервисный центр МВД обратился владелец «Audi A8», чтобы перерегистрировать авто на нового владельца. Однако при осмотре эксперты обнаружили, что в номере кузова перебиты несколько знаков.

Подобная ситуация произошла и с владельцем «Chevrolet Aveo». Местный житель приобрел машину по доверенности в конце января и через несколько недель решил перерегистрировать её на другого владельца. Но эксперты обнаружили, что номер кузова изменен – вварены детали из другого автомобиля.

По обоим фактам полиция начала уголовные производства по статье 290 («Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства»). С начала года обнаружили уже 4 транспортных средства, в которых идентификационные номера агрегатов были изменены или в которых были признаки подделки.

Напомним, что ранее жителю Первомайска продали машину, которая скрылась с места ДТП и находилась в розыске.