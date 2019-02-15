Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера с залогом в ₴2,5 миллиона

Суд избрал председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Insider».

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Отметим, что суд избирал меру пресечения три дня.

После оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

«В Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангер. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь», – сказал адвокат.

Мангера арестовали в зале суда и доставили в СИЗО.

Защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировал к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога. По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать. Обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов с ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.

Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.