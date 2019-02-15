На Одесчине пограничники задержали граждан Великобритании, которые незаконно проникших в Украину

Двоих граждан Великобритании и сопровождавшего их гражданина Молдовы задержали на днях в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы и полицейские.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Произошло это возле села Яськи Беляевского района. Нарушители переправлялись на лодке через реку Турунчук.
Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, гражданин Молдовы был проводником, которому британцы заплатили за то, чтобы он переправил их на территорию Украины.
Граждан Великобритании привлекли к административной ответственности и передали правоохранителям Республики Молдова. Им на пять лет запрещен въезд в Украину.
Относительно гражданина Молдовы было начато уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Его взяли под стражу.
Установлены личности и других граждан РМ, причастных к этому делу.
Напомним, на Одесчине пограничники с помощью следов на снегу нашли и задержали нарушителя границы.