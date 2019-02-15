В Днепре неизвестные избили битами пенсионерок и украли у них пенсию – самой старшей 103 года

В пятницу, 15 февраля, в Днепре неизвестные ворвались в дом № 18 на улице Анапской, где жили три женщины преклонного возраста. Злоумышленники украли пенсию и сбережения.

Об этом сообщает «Информатор».

Правоохранители сообщили, что в доме жили трое женщин — самой старшей 103 года. Они недавно получили пенсию. Утром злоумышленники в масках ворвались в дом, избили двух женщин битами и украли пенсию и сбережения. Третью жительницу дома трогать не стали, так как в силу своего здоровья она не могла сопротивляться.

На место вызвали скорую. Пострадавшим оказывают помощь. Местные жители также сообщили, что неизвестные предварительно ликвидировали на улице камеры наблюдения.

Напомним, под Киевом неизвестный выстрелил женщине в голову и сбежал.