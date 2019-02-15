СБУ блокировала во Львове деятельность ОПГ иностранцев, вымогавших деньги у местных бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во Львове деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Об этом сообщают в СБУ.

В состав банды входили граждане одной из стран Южного Кавказа. Они систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур, а в случае неуплаты «дани» угрожали предпринимателям физической расправой.

«Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства лидером группировки от предпринимателя, выходца из одной из стран Ближнего Востока, четыре с половиной тысячи долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника в областном центре после получения части неправомерной выгоды в размере тысяча американских долларов», - говорится в сообщении.

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В рамках открытого уголовного производства по части 2 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки. Операция по блокированию деятельности злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в Одессе СБУ задержала банду иностранцев, выбивавшую несуществующие «долги» у местных жителей.