В Черновицкой области будут судить начальницу отделения «Укрпочты», которая украла марок и конвертов почти на ₴100 тысяч

В Кельменецком районе Черновицкой области начальница сельского отделения «Укрпочты» украла конвертов и марок на сумму больше 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

«Кельменецкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельских отделений «Укрпочты», расположенного на территории Кельменецкого района, которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия (ч. 2 ст.191 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что будучи должностным лицом, занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, женщина присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму свыше 100 тысяч гривен.

Напомним, что ранее, на Николаевщине начальница отделения «Укрпочты» подозревается в присвоении 100 тысяч гривен.