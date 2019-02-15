На Николаевщине рецидивист угнал у мужчины из гаража мотоцикл

Жителю Николаевщины, который угнал чужой мотоцикл, грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, житель Новой Одессы сообщил в полицию, что ночью злоумышленник влез в его гараж ночью, повредив кровлю, и угнал мотоцикл стоимостью около 15 тысяч гривен.

В течение суток полицейские нашли и задержали вора, которым оказался 27-летний трижды ранее судимый за кражи местный житель. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством».) Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас он ожидает избрания меры пресечения.

Отмечается, что сейчас следствие продолжается. Похищенный мотоцикл правоохранители изъяли и вернули хозяину.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина за рулём угнанной «Kia» устроил ДТП и угрожал патрульным изнасилованием.