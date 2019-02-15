В Киеве будут судить мужчину, который избил и выбросил бездомную собаку

Фото: Иллюстрация из интернета В Киеве отдали под суд мужчину, который летом избил бездомную собаку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, летом в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки в дачном кооперативе. Правоохранители выяснили, что неизвестный поймал животное на улице и поместил ее в багажник автомобиля. После он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом и, проехав несколько километров, выбросил ее.

«Мы опросили свидетелей происшествия и установили личность правонарушителя, которого впоследствии задержали. Им оказался 41-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор, где живут его родители, и напали на домашнюю птицу», - рассказал и.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Следователи Днепровского управления полиции расследовали уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд для избрания злоумышленнику наказания. Ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Кстати, благодаря неравнодушным людям и собранным средствам животное прооперировали. Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию», - добавил Пасичник.

Напомним, что в Николаеве два года назад в доме местного жителя Дмитрия Плешанова нашли шкуру пропавшей соседской собаки и «шапки из котиков». Согласно материалам дела, Плешанову вменяют тайное похищение таксы и то, что он на протяжении длительного времени жестоко издевался над собаками и котами: убивал и снимал шкуры, из которых в дальнейшем изготавливал шапки. Но прокурор Ингульской прокуратуры Николаева Наталья Тернавская отказалась подписывать подозрение этому мужчине, объяснив свое решение якобы недостаточным количеством улик в этом деле.

Ранее сообщалось, что в Николаеве морпех спас собаку, которая провалилась под лед.