В Колумбии к 60 годам тюрьмы приговорили маньяка, признавшегося в изнасиловании 276 детей

В Колумбии к 60 годам тюрьмы приговорили мужчину, который признался в сексуальном насилии в отношении 276 детей.

Об этом сообщает «Сноб».

Суд установил, что Хуан Карлос Санчес Латорре совершал преступления в 2007-2008 годах. Мужчина, которому на тот моменты было около 30 лет, использовал псевдоним Big Bad Wolf, чтобы обмениваться в интернете фотографиями и видео порнографического содержания. Он также связывался со своими жертвами, встречал в торговых центрах, предлагал деньги за сексуальный контакт. Сообщается, что в случае отказа он часто нападал на детей.

Санчеса Латорре арестовали в прошлом году в Венесуэле, а в сентябре 2018 года экстрадировали в Колумбию. До этого он скрывался по поддельным документам в течение пяти лет. В ходе судебного разбирательства он признал себя виновным в сексуальном насилии над 276 мальчиками и девочками. По мнению местных властей, до ареста в Венесуэле Санчес Латорре мог совершить и другие преступления.

Напомним, что ранее американский маньяк признался в убийствах 90 человек.