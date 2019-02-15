В Первомайске грабитель получил четыре года тюрьмы за нападение на дом пенсионерки

В Первомайске на Николаевщине 57-летнего ранее судимого местного жителя приговорили к 4 годам тюрьмы за попытку кражи и грабеж.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На преступление злоумышленник пошел, как только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание в виде 9 лет тюрьмы за грабеж и разбойное нападение.

Сначала он ночью пробрался в чужую летнюю кухню, откуда похитил продукты питания. Но тогда его остановил владелец домовладения. В дальнейшем, ночью 3 июля 2018 года, он снял москитную сетку и пробрался в жилище 88-летней жительницы Первомайска. В это время его обнаружила пенсионерка, но он применил к ней физическую силу и похитил мобильный телефон.

Приговором Первомайского горрайонного суда мужчину признали виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подозреваемых в разбое и двух грабежах.