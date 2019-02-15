В Киеве полиция разоблачила мошенника, который обмывал пенсионеров

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Пенсионеры несколько месяцев оставляли сообщения в дежурной части Святошинского управления о том, что их обманул незнакомец. Он под видом установки газового счетчика выманивал у них деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

По словам начальника Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко, правоохранители установили, что преступления совершались по отработанной схеме, а к их совершению может быть причастно одно лицо.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали 26-летнего местного жителя. Пообщавшись с ним, поняли, что для совершения преступлений он выбирал квартиры, где проживают люди почтенного возраста. Он назывался работником газовой службы и предлагал со скидкой (не по 7000 гривен, а за 4900 установить счетчик. Пенсионеры соглашались и отдавали средства, однако в результате никто счетчики им так и не установил», - сказал он. 

Злоумышленника сначала отпустили под личное обязательство, но он не прекратил совершать преступления. Поэтому следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. В настоящее время доказана причастность киевлянина к совершению 22 аналогичных преступлений.

«Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей», - добавил Владимир Ткаченко 

Следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Ингульском районе Николаева нескольких пенсионеров обманули аферисты при продаже иностранных газовых плит по «значительно сниженным ценам». 
Юлия Светлая

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