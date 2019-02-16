Бухгалтер сельсовета на Николаевщине систематически оформляла соцпомощь на односельчан, но раздавала их деньги своим коллегам – ей дали год условно

Бухгалтер Зеленоярского сельского совета Доманевского района систематически оформляла материальную помощь из бюджетных средств на разных граждан, но в итоге эти деньги получали работники указанного сельсовета – за преступление ее наказали годом условно и запретили год занимать должности в органах местного самоуправления.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Обвиняемая работала главным бухгалтером Зеленоярского сельсовета с 2008 года. Следствию удалось установить, что на протяжении 2015 года женщина подделывала заявления о предоставлении материальной помощи на лечение от имени нескольких граждан, которые такие обращения не подавали.

Далее сельсовет утверждал эти поддельные заявления и согласовывал своими решениями выплату соответствующих денег гражданам, проживающим на территории Зеленоярского сельского совета. После этого бухгалтер проводился денежные переводы, но в итоге «помощь» оказывалась у работников сельсовета. В общей сложности за три месяца таким образом она присвоила 6,9 тысяч гривен. Кому и скольким работникам сельсовета поступала «помощь» в приговоре не говорится.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и подтвердила обстоятельства совершения преступления.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), частью 2, 3, 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины.

По части 2 и 4 статьи 358 УК суд освободил обвиняемую от наказания в связи с истечением трехлетнего срока давности с момента совершения этих преступлений. По другим статьям суд назначил итоговое наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на один год. При этом суд освободил ее от тюремного срока с назначением одного года испытательного срока.

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