Пьяный житель Николаевщины угнал автомобиль, посадил в него свою маленькую дочь и попал в ДТП

В Новоодесском районе Николаевщины 14 февраля 41-летний мужчина посадил свою 10-летнюю дочь в угнанный автомобиль, на котором затем попал в ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился председатель одного из сел района с сообщением, что по селу на большой скорости ездит автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого находится нетрезвый водитель. Остановить машину пытались сами селяне, однако водитель прекратил движение только тогда, когда съехал в кювет, после чего бросился наутек вместе с ребенком. Оказалось, что вместе с горе-водителем в салоне автомобиля находилась его 10-летняя дочь. В итоге полиция нашла мужчину. Злоумышленник был в состоянии сильного алкогольного опьянения – алкотестер показал 2,48 промилле. Выяснилось, что машину злоумышленник угнал у экс-мужа своей бывшей сожительницы.

«Он пришел к бывшей сожительнице, со двора которой и угнал «ВАЗ». Машину ее владелец на несколько часов оставил у своей бывшей жены. По словам злоумышленника, увидев авто, он решил с дочкой съездить в магазин, однако не рассчитывал на то, что привлечет внимание односельчан и так оперативно будет задержан полицейскими», - отмечено в сообщении.

Сейчас автомобиль возвратили владельцу. «ВАЗ» получил незначительные механические повреждения. Задержанному грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве отчим со своим пасынком промышляли квартирными кражами.