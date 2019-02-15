Ранее судимый житель Новой Одессы с «куклой вуду» напал на участкового и прокусил ему руку

В Новой Одессе 15 февраля 36-летний подозреваемый в краже напал на участкового и прокусил ему руку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина подозревается в краже 9 тысяч гривен из автомобиля «ЗИЛ», а ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение судьи, за что получил условный срок наказания.

Участковые офицеры полиции встретили мужчину утром на местном рынке. Чтобы взять у него объяснения по ранее совершенному административному правонарушению полицейские пригласили его в участок. Гражданин ранее обматерил полицейских и постоянно жаловался на работу полиции, других правоохранительных структур и органов государственной власти.

«Свой отказ мужчина продемонстрировал агрессией – во время общения набросился на участкового и прокусил ему руку. Правонарушителя доставили в отделение полиции, где в его куртке обнаружили «куклу вуду». Полицейские будут ходатайствовать о назначении мужчине судебно-психиатрической экспертизы с целью установления его вменяемости», - сообщили в полиции.

В отношении мужчины начали уголовное производство за нанесение телесных повреждений офицеру полиции, ему грозит наказание от ограничения до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в июле 2018 года в Новой Одессе 36-летний мужчина пытался угнать грузовик, а когда у него ничего не получилось, то украл велосипед.