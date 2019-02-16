Двух экс-руководителей николаевской фирмы подозревают в махинациях при сделке с АМПУ

В Николаеве сообщили о подозрении двум бывшим руководителям одного из частных предприятий. Они подозреваются в присвоении 400 тысяч гривен при работах по снятию загрязненных нефтепродуктами вод с кораблей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В 2014 году между частным предприятием и николаевским филиалом государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» заключили договор на услуги по снятию льяльных вод с судов заграничного плавания, которые заходят в акваторию морского порта «Николаев».

«Руководители предприятия вносили недостоверные сведения в акт приема выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, о снятии льяльных вод с судов. Работы не выполнялись и частное предприятие нанесло государству ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская компания заплатила два миллиона гривен неустойки за пользование складами в морском порту.