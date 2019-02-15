«Облил витрину жидкостью из ведра и поджег»: В Киеве неизвестный пытался сжечь магазин «Roshen»

В пятницу, 15 февраля, в Киеве возле станции метро «Осокорки» горел магазин Roshen.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в городе Киеве.

«15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 – ликвидирован. На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина пожара пока неизвестна.

В то же время, на видеозаписи, распространенной в Facebook Информатора со ссылкой на свидетелей говорится, что витрину магазина облил из ведра какой-то жидкостью и поджег мужчина в камуфляжной одежде.

Напомним, ранее в Николаевской области неизвестные пытались поджечь православный храм Московского патриархата, бросив в него «коктейль Молотова».