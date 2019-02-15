Судья отпустила под домашний арест задержанного за вымогательство у иностранца «смотрящего» – потерпевший покинул Украину

В пятницу, 15 февраля, судья Печерского райсуда Киева отправила под круглосуточный домашний арест действующего на протяжении многих лет в Ровенской области лидера преступной группировки по прозвищу «Федор», задержанного за вымогательство у гражданина Италии более 100 тысяч долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, что ранее в Ровно задержали лидера местной преступной группировки, криминального «авторитета» по кличке «Федор», которая действует на территории области с 2011 года.

«После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну. Наши же граждане, которые после задержания этого «господина» поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома, будет и дальше «рулить», – написал Аброськин.

«Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность «Федора», сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что «бабло побеждает зло». Я ему ответил, что, к сожалению, этот судья – не единственный в стране, а мы все равно будем делать все, чтобы преступники сидели за решеткой. Не сегодня так завтра, но и этот подонок будет за решеткой», – резюмировал он.

Напомним, накануне полиция задержала киллера, совершившего покушение на запорожского бизнесмена, но суд отпустил его на поруки нардепа Парасюка.