На Львовщине полиция ликвидировала международный канал поставки элитных наркотиков - у фигуранта изъяли «товара» на ₴2 миллиона

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали противоправную деятельность 38-летнего жителя Львовщины, который поставлял в Украину наркотические средства и психотропные вещества из Западной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Фигурант, под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, среди которых героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовщины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, проводя крупные наркопоставки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах.

В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 грамм героина, 250 грамм кокаина и 100 грамм МДМА ( «Экстази»), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более два миллиона гривен.

Кроме наркотиков и психотропных у злоумышленника также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), а именно наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Во Львове полиция задержала семейную пару наркодилеров, у которых изъяли наркотики на 300 тысяч гривен.