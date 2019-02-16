На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом матери известного бизнесмена, – СМИ

На Закарпатье в ночь на 16 февраля неизвестный выстрелил из гранатомета в дом местной жительницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сообщение об инциденте в селе Сторожница поступило на линию «102» в 3:35.

«Вероятно, неизвестный злоумышленник выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал», - говорится в сообщении полиции.

По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения, а также сотрудники криминалистической лаборатории Следственного управления, взрывотехники и кинологи. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу. Предварительно установлено, что выпущенная из РПГ граната пробила внутреннюю стену санузла на 2 этаже дома и застряла в стене спальни, где находилась женщина.

Правовая квалификация события - покушение на убийство, полиция открыла уголовное производство Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Местные СМИ сообщают, что дом, который обстреляли, принадлежит матери бизнесмена Роберта Бровди, который в разное время работал генеральным директором Аграрной биржи, с осени 2010 года по май 2012 года являлся генеральным директором компании «Хлеб Инвестбуд», а с 2013 года был назначен на руководящий пост в «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» (ГПЗКУ).

Напомним, что ранее на Николаевщине, чтобы выяснить отношения с женой, мужчина обстрелял из ружья дом тещи и разбил ей голову.