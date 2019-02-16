В Первомайске аноним сообщил о заминировании дома культуры, где проходила встреча кандидата в Президенты

В пятницу, 15 февраля, около 15:50 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в Первомайске заминирован дом культуры. При этом аноним не указал ни времени, ни адреса здания, где именно якобы должен произойти взрыв.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так как в городе есть несколько домов культуры, то все службы экстренного вызова, следственно-оперативная группа и руководство районного отдела полиции, наряды патрульной полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП в Николаевской области и медики оперативно прибыли на все объекты.



«Также проверкой установлено, что в одном из домов в 16:00 было запланировано проведение встречи одного из кандидатов на пост Президента Украины с избирателями. До начала встречи специалистами взрывотехнического подразделения проведена тщательная проверка указанных объектов. Каких-либо предметов или устройств, составлявших угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают личность, которая дала ложное сообщение о заминировании.

Отметим, что 15 февраля, Николаев посетил кандидат в Президенты Украины Александр Вилкул и успел провести несколько встреч. Так, в честь 30-й годовщины вывода из Афганистана советских войск, он сутра возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в микрорайоне Соляные. Потом побывал в Вознесенске, после чего отправился в Первомайск, где его встречу попытались сорвать радикалы.