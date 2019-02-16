На Житомирщине сняли на видео повреждение флага Украины - в полиции открыли дело

Фото: Иллюстрация из интернета В Житомирской области полиция завела дело из-за опубликованного в соцсети видео, на котором надругались над флагом Украины.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В пятницу, 15 февраля, следователи Коростенского отдела полиции открыли уголовное производство о надругательстве над государственными символами. Один из пользователей социальной сети выложил на странице видео с записью повреждения флага.

«Указанное видео под названием «Предвыборная агитация» демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает Государственный Флаг», - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация события - статья 338 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа или полугодового ареста. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что криворожанин за надругательство над флагом Украины проведет три года в тюрьме.