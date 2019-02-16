В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и оставили нацистские послания на стенах

В пятницу вечером, 15 февраля неизвестные бросили зажигательную смесь в дверь Свято-Вознесенского храма УПЦ МП в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Инцидент произошел около 19:30. В результате загорелась дверь и надвратная икона Вознесения Господня, они были серьезно повреждены. Также вандалы сделали на стенах надписи «14/88». Это кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи, у белых националистов. Число «88» является закодированным приветствием "Heil Hitler!".

Полиция Кривого Рога по факту попытки поджога церкви начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Напомним, что в Николаевской области в воскресенье, 10 февраля, неизвестные бросили в помещение церковного храма бутылку с зажигательной смесью.