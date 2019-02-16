В Николаеве на автовокзале двое мужчин избили местного жителя, а после с выстрелами скрылись на «BMW»

В пятницу, 15 февраля, возле Николаевского междугороднего автовокзала по проспекту Богоявленскому группа мужчин избила 23-летнего местного жителя.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что мужчины были спортивного телосложения, а удары наносили, как руками, так и ногами. По словам очевидцев, после драки нападавшие, осуществив выстрелы из неустановленного оружия, скрылись на автомобиле «BMW» черного цвета.

Проведенным осмотром места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяли гильзу калибра 9 мм.

Оперативники Управления уголовного розыска в течение суток установили причастных к нападению лиц. Ими оказались двое жителей областного центра 35-ти и 36-лет. Оба имеют за плечами криминальное прошлое и неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Действия мужчин квалифицируются по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство с применением оружия»). Фигуранты задержаны и по согласованию с областной прокуратурой извещены о подозрении в преступлении. Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчинам грозит до семи лет заключения.

Сейчас досудебное следствие по делу продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства указанного уголовного преступления и других лиц, которые могут быть к нему причастны. Назначено проведение ряда экспертиз.

Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, изъят. Следователями подготовлено ходатайство в суд о наложении на него ареста. Вскоре для подозреваемых будет избираться мера пресечения.

Напомним, что в Николаеве 28 октября на автовокзале задержали двух жителей Херсонской области возрастом 28 и 33 года, которые избили киевлянина.