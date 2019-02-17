В Днепре преступник избил молотком пенсионеров и украл у них имущества на 10 тысяч гривен

В Днепре мужчина совершил разбойное нападение на супругов-пенсионеров.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня в доме людей преклонного возраста. К ним через окно проник человек в маске. Избив пенсионеров молотком, он завладел их ценным имуществом: ювелирными изделиями, мобильными телефонами и деньгами. По словам собеседника издания, речь о сумме в 10 тысяч гривен.

В настоящее время пострадавшие с ушибами головы и переломами костей черепа госпитализированы.

Правоохранители разыскивают злоумышленника. По факту ограбления пенсионеров открыто уголовное производство, начатое по статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.

Напомним, в селе Малая Пятигорка Житомирской области трое неизвестных совершили разбойное нападение на дом пенсионеров.