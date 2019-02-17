В Первомайске неизвестные украли из храма более полусотни церковных наград, технику и посуду

В ночь на воскресенье, 17 февраля, в Первомайске неизвестные обокрали храм.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Неизвестные проникли на территорию Свято-Варваринского храма, и из расположенного рядом подсобного помещения украли около 60 единиц церковных наград УПЦ, компьютерную технику, посуду и еду. На месте работала следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц, назначено проведение ряда экспертиз.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02 и 102.

Напомним, что ранее в Кривом Роге неизвестные обокрали храм, похитив пожертвования и украшения.