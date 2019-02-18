Подыгрывает кремлевской пластинке: Геращенко считает, что Карпачеву пустили к пленным украинским морякам из-за ее лояльного отношения к РФ

Нина Карпачева, фото из Интернета Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева сумела вместо действующего осбудсмена Людмилы Денисовой пройти в СИЗО к украинским военнопленным из-за ее лояльного отношения к российской власти.

Об этом она написала у себя на Facebook.

Ирина Геращенко сообщила, что в СИЗО пустили не Денисову и Карпачеву, несмотря на усилия Министерства иностранных дел. Денисову также не пустили на слушания.

Гибридная Война- это когда РФ использует гибридного «омбудсмена», вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что, если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ выуживает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о «нелегитимности украинской власти», - написала Ирина Геращенко.

Она также добавила, что украинские власти готовы обменять 25 пленных террористов на нескольких украинских пленных, в числе которых Сенцов, Сущенко и Панов.

Я только повторяю официальную позицию украинской власти: мы готовы немедленно передать 25 осужденных россиян, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других.

Кроме того, Геращенко потребовала освобождения украинских пленных моряков.

Напомним, Московский городской суд оставил в СИЗО до апреля четверых военнопленных украинских моряков.