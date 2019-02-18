В полиции рассказали, что провели обыск в департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета по делу о растрате при ремонте спортшколы

Обыски в Николаевском городском совете связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции проводят обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Так, следователи под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляют досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского городского совета.

«Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершивших правонарушения, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проходят одновременно по месту работы и проживания фигурантов производства.