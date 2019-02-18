В Киеве судимый за захват ОГА праворадикал изрезал ножом портреты Шевченко на выставке в метро

Фото: Facebook Iegor Shumikhin В Киеве на одной из станций метрополитена мужчина изрезал ножом портреты Тараса Шевченко иллюстратора Александра Грехова.

Видео происшествия опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

В начале февраля Национальный музей Тараса Шевченко, КП «Киевский метрополитен» и иллюстратор Грехов презентовали совместную выставку «Квантовый скачок Шевченко. Метро».

На серии плакатов Тарас Шевченко изображен в таких образах: Джин, Гарри Поттер, Бендер, Человек-Паук, Король ночи, Бэтмен, Дарт Вейдер, Год Санчез, Супер Марио, Че Гевара, Джон Леннон, Кисс, Николай Гоголь, Христофор Колумб, Айри Олдридж, Александр Пушкин, Капитан Джек Воробей, Спок, Кенни Маккормик, Фантомас, Элвис Пресли, Уильям Волес, Локи, Статуя Свободы, Дэвид Боуи, Терминатор Т-800, Кусто.

Уже в первые два дня выставки недовольные пассажиры сняли изображения Фриды и Йоды.

Фото: Facebook Iegor Shumikhin Фото: Facebook Iegor Shumikhin Фото: Facebook Iegor Shumikhin

Позднее активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт, ранее судимый за захват областной администрации на своей странице в Facebook назвал выставку украинофобной.

«Дегенераты совсем потеряли чувство реальности. На одном из изображений Шевченко стилизован под любовницу Лейбы Троцкого - Фриду Кало. Здесь он и вурдалак как в Бузины, и алкоголик и даже с лозунгом «Секс, Наркотики, Рок-н-ролл». Все это названо «Квантовый скачок Шевченко», организуется (вдумайтесь!) Национальным музеем Тараса Шевченко совместно с коррумпированными выбля*ками с КП «Киевский метрополитен!» - написал он.

По информации Страны, именно Павленко изрезал постеры. Их источники в МВД сообщили, что пока что по факту порчи имущества уголовное дело не заводили, так как не было заявлений от метрополитена. Сейчас изучают видео, которое разместили в интернете очевидцы, и решают заводить ли дело по статье хулиганство.

В свою очередь автор выставки Грехов сказал, что восстанавливать её не будет.

«Боимся, что в следующий раз могут физически пострадать не только постеры, но и случайные пассажиры метро из-за агрессивных действий противников выставки», - заявил он.

Напомним, в декабре 2014 года несколько сотен участников митинга с дымовыми шашками прорвались в здание Винницкой областной администрации перед началом сессии облсовета, на которой депутаты должны были рассматривать вопрос об отставке действующего главы облсовета Сергея Свитко. Как утверждали активисты, Свитко на эту должность был делегирован Майданом, а его хотели снять с должности якобы представители Партии регионов.В результате беспорядков пострадали 13 человек, из них 8 силовиков.

Бывший глава винницкой ячейки Социал-Национальной ассамблеи Юрий Павленко (1989 г.р.) в ходе беспорядков порвал и потоптался по портрету Президента Петра Порошенко. Был задержан и содержался в СИЗО. Прокуратура Винницкой области отрицала связь задержания Павленко с надругательством над портретом Порошенко.

В итоге Винницкий городской суд признал одного из захватчиков Винницкой обладминистрации Юрия Павленко (известного также как Юрий Хорт) виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы.