В Киеве на квартирной краже задержали уроженца Николаевщины – он находился в розыске за подобные преступления

Фото - иллюстрация В Голосеевском районе Киева сотрудники полиции охраны при попытке ограбить квартиру задержали уроженца Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны.

Около 2:00 сработала охранная сигнализация в квартире на улице Панковская. В течение трех минут наряд полиции охраны прибыл на вызов.

Полицейские обнаружили поврежденное окно на первом этаже, а рядом находился мужчина, который пытался сбежать после того, как увидел приехавший наряд. Оказалось, что он хотел украсть вещи домовладельцев. Его задержали, а уже в управлении полиции выяснилось, что это 31-летний житель Николаевской области, который находится в розыске за совершение кражи в Николаевской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что12 февраля в Запорожской области полиция задержала организованную жителем Николаевщины преступною группу, которая совершала в нескольких регионах страны разбойные нападения. Организатором ОПГ оказался 35-летний житель Николаевской области, члены группы - все ранее неоднократно судимые: двое жителей Николаевской области возрастом 54 и 35 лет, 54-летний житель Киева и 32-летний житель Запорожской области. Позже суд их арестовал без возможности внесения залога.